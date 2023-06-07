Isparta’da kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadın, kayınvalidesi tarafından bir inşaat alanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde oturan Semiha Karaman (46) dün saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Karaman, bir süre sonra Şarkikaraağaç-Kızıldağ yolu üzerindeki bir inşaatın bahçesinde kayınvalidesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Kayınvalidesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semiha Karaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Karaman’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K’nın da ifadesine başvuruldu. Semiha Karaman’ın kayınvalidesine, "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.