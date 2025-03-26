Kocaeli’de geleneksel hale gelen ve bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan Kent Bayramlaşması, 30 Mart Pazar günü (Bayramın 1. günü) saat 14.00’da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedileceği bayramlaşma programında, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, kentin yöneticileri, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirecek.

BAYRAMIN 1.GÜNÜ SAAT 14.00’DA

Tüm Kocaelili hemşehrilerini kent bayramlaşmasına davet eden Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin: “Bayram coşkusunun hep birlikte yaşanacağı bu anlamlı buluşma, toplumsal kaynaşmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biri olacak. Bu doğrultuda, bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan Kent Bayramlaşması, 30 Mart Pazar günü (Bayramın 1. günü) saat 14.00’te Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüm Kocaeli halkını, birlik ve beraberlik duygularını tazelemek, sevgi, saygı ve muhabbetin hâkim olduğu bu özel buluşmada bir araya gelmek üzere Kent Bayramlaşması’na davet ediyorum.” dedi.