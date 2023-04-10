Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 yıllık kanayan yarası Balbey’de ilk kazmayı vurdu. Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı kapsamında tescilli olmayan binaların yıkımına başlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin en önemli sorunlarından birini daha çözüyor. 30 yıldır Antalya’nın kanayan yarası haline gelen Balbey Mahallesi sorunu nihayet sona eriyor. Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkıyla uzlaşı ve inşaat sözleşmelerin imzalanmasının ardından Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı inşaatında ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen projede tescilli olmayan yapıların yıkımına başlandı. Proje kapsamında tescilli yapıların restorasyonu yapılacak, tescilli olmayan yapılar ise yıkılacak. Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etabı hızlı bir şekilde tamamlanacak.

İlk Yıkım Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Süleyman Kocabaş, proje kapsamında ilk yıkımın bugün başladığını belirterek, şu bilgileri verdi: “Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi kapsamında alanda bir fiil çalışmaktayız. 2015 yılında Balbey Mahallesi, Kentsel Yenileme alanı ilan edilmişti. Başkanımız Muhittin Böcek’in destekleriyle, Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler ve teknik ekip ile birlikte planlama çalışmalarına yeniden başlanmıştı. Bu planlama çalışmaları tamamlandıktan sonra Kültür Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Meclisince planlar onaylandı. Ardından mimari projeleri vatandaşlarımıza anlatarak uzlaşı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızla noter onaylı inşaat sözleşmeleri yapıldı. Sözleşmeler tamamlandıktan sonra alan içerisinde Belediyemizin iştiraki şirketi olan ANTEPE ile protokol imzalanarak inşaat çalışmalarına başladık. İlk yıkım bugün yapılıyor. Alan içerisinde harabeye dönmüş, köhneleşmiş, işgale uğramış yapılar da vardı. Nihayetinde güzel bir Balbey Projesi hedefliyoruz.”

Gözlerime İnanamıyorum

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da projenin başlamasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Her zaman ilk kazma vurulmadan ben inanmam derdim. Bu süreç gerçekten uzundu ve bir yılan hikayesine dönmüştü. 1990’lı yıllarda Kaleiçi ve Kalekapısı ile birlikte mahallemiz sit alanına alınmıştı. O zamandan bu yana burada kalan vatandaşlar çok zorluk çekiyordu. Senelerdir bu sıkıntıyı çekiyorduk. Etap etap gerçekleşecek bu projede vatandaşlarımız hak kaybına uğramadan değerlerine kavuşacak. Mahalle sakinlerimiz adına da Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.