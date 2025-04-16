Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in Manisa’da bir ilk olarak hayata geçirdiği ‘Kent Lokantası’nın ikinci şubesi ile ‘Halk Mandıra’nın üçüncü şubesi, Salihli’de hizmete açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Kent Lokantası’nda her gün özenle hazırlanan sağlıklı ve ekonomik öğünler yer alırken Halk Mandıra’da ise yerel üreticilerden temin edilen süt, peynir ve yoğurt gibi ürünler hijyenik koşullarda işlenerek uygun fiyatlarla Salihlililere sunulacak.

Kent Lokantası ve Halk Mandıra’nın yalnızca birer mekan değil, adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kimsenin yatağa aç girmediği, kendini yalnız hissetmediği ve umudun yeşertildiği bir Manisa’yı 31 Mart’ta inşa etmeye başladık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantası ile vatandaşların sağlıklı süt ve süt ürünlerine uygun fiyatla erişimini sağlayan Halk Mandıra Salihlililerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, meclis üyeleri, CHP Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, belediye bürokratları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“Adaletin, Eşitliğin ve Hakkaniyetin Sembolü”

Halkın ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışının, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Salihli’mize hem Kent Lokantası hem de Halk Mandıra açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kent Lokantası ve Halk Mandıra’yı sadece bir mekandan ibaret değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin sembolü olarak görüyorum. Ülkemizde artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği diye bir gerçek var bu da sosyal belediyeciliğin bir göstergesidir. Maalesef artan yoksulluk, ekonomik anlamdaki çöküş bu mekanların açılmasını keyfiyet değil, zorunluluk haline getirmiştir. Şunu görüyorum ki çocuklarımız okula gidiyor, çantaları boş. Emeklilerimiz yaşam mücadelesi vermekten yorulmuş haldeler. İşte bu Kent Lokantası ve Halk Mandıra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en azından günde bir öğün, 50 lira gibi bir sembolik ücrete sıcak yemeğe kavuşacakları nokta ve merkezler olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Güzel Yurdumuzun Adalete ve Hukuka İhtiyacı Var”

Yoksulluk ve açlık sınırı verilerini paylaşan Başkan Zeyrek, “Mart ayındaki TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı 20 bin 84 lira, ENAG verilerine göre 19 bin 16 lira. Bir ailenin açlık sınırı ise 23 bin 615 lira. Merkezi hükümetin emeklimize, asgari ücretliye reva gördüğü bu ücretlerle maalesef ki hepimiz yoksulluk sınırının altında kalmaktayız. Bu yoksulluk sınırının altında kalmak bizim kaderimiz değildir. Bu maalesef ki halkımızın sandık iradesi ve gösterdiği bir tercihtir. Ama bunun böyle gitmeyeceğini sizler gibi ben de biliyorum. Vatandaşlarımızın ekonomik özgürlüğe, bu güzel yurdumuzun adalete ve hukuka ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gerçekleştirecek olan buradaki cesur yüreklerdir. Hepinize bu iradeli duruşunuzdan dolayı tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“7 Ay İçerisinde 40 Bin Vatandaşımıza 50 Liradan Yemek İmkanı Sunduk”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Artık bugünlerde ülkemizin çılgın proje kavramı değişmiştir. Artık çılgın proje bu şehrin ve bu ülkenin insanına hizmet etmektir’ sözünü hatırlatan Başkan Zeyrek, “Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı belediyeciliği, vatandaşlarımızın istek ve arzularını ön plana koyarak bu tip Halk Mandıra, Kent Lokantası, Halk Ekmek gibi hizmetleri 17 ilçemizde açacağız. İlk olarak Manisa merkezde başlattığımız Kent Lokantası’nda geçtiğimiz 7 ay içerisinde 40 bin vatandaşımıza 50 liradan yemek imkanı sunduk. Bugün Salihli’mizde açıyoruz. Bir ay içerisinde Turgutlu’muzda, Soma’mızda, Akhisar’ımızda, Kuşlubahçe’de, Muradiye’de, daha sonrasında da Alaşehir’imizde, Köprübaşı’mızda ve Kula’mızda bu hizmeti verecek olan bir anlayışa sahibiz” şeklinde konuştu.

“Halk Mandıra Manisa Büyükşehir’in Örnek Bir Projesi”

Halk Mandıra’nın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir projesi olduğunu dile getiren Başkan Zeyrek, “Emeklilerimiz gibi asgari ücretlilerimiz gibi süt üreticileri de çok mağdur durumda. Şu anda süt üreticimizden 5 kooperatif aracılığıyla 7 ayda 500 bin litre süt satın aldık. Piyasa değerinin yüzde 30 yukarısında sütü alıyoruz. Halk Mandıralarda, piyasanın yaklaşık yüzde 25 altına vatandaşımıza sağlıklı ve uygun fiyatla ürün sunuyoruz. Şu anda şarküterilerde 400 liraya alınan peynir Halk Mandıra’da 290 lira. Şarküteride 120-125 lira olan 3 litre süt Halk Mandıra’da 70 lira. Manisa’da 1,5 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Nasıl kendi ailemiz için en refah seviyeyi hedefliyorsak, Manisa’daki her evladı, her evi de aynı refah seviyesine ulaştırmak istiyoruz” dedi.

“Asıl Emek 31 Mart’ta Bizlere Güvenen Sizlere Ait”

Kimsenin yatağa aç girmediği, kimsenin aç yatmadığı ve umudun yeşertildiği bir Manisa’yı 31 Mart’ta inşa etmeye başladıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, halkın parasını halk için harcayacağımızın sözünü verdiklerini, Kent Lokantası, Halk Mandıra, sudaki indirim, ulaşıma desteğin de halkın parasıyla gerçekleştiğini vurguladı. Zeyrek, “Buranın açılmasında Mazlum Başkan’ın emeği çoktur, Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının emeği çoktur, Allah onlardan razı olsun. Ama buradaki asıl emek 31 Mart’ta bizlere güvenip inanan, bizlerle yol arkadaşlığı yapan sizlere aittir, hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Chp’li Belediyeler Vatandaşımızı Destekleme Projelerini Fersah Fersah Aşmış Durumda”

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise “İktidar 20 sene önce 3 Y ile yola çıktı. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Bu 3 Y ile mücadele edeceğini söyledi. Bugün geldiğimiz noktada iktidar belediyeleri maalesef yolsuzluk ve rantta sınır tanımıyor. Yolsuzluk ve onun doğurduğu gelir dağılımı adaletsizliği, Türkiye tarihinde görülmemiş derinlikte bir yoksulluk yaratmış durumda. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz vatandaşın yaşadığı derin yoksulluğu hafifletmek amacıyla sosyal belediyecilik adına vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında destek programı yürütmekte. Maalesef iktidar CHP’li belediyelerin sosyal yardımları sürdüremeyeceğini iddia ediyor. Görünen şu ki CHP’li belediyeler, sosyal belediyecilik noktasında vatandaşlarımızı destekleme projelerini fersah fersah aşmış durumda. Kent Lokanta’mızın ve Halk Mandıra’nın Salihli’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bir Kent Lokantası ve Bir Halk Mandıra Daha Açılıyor”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de “Emeklinin, emekçinin, yoksuldan, çiftçiden haberi olmayan, pazarda 5’ten sonra çürük meyve sebze toplayan emekçiden haberi olmayan, halka sırtını dönmüş, sağır olmuş bir yönetimle karşı karşıyayız. Bugün bu yönetime dur diyebilmek için Manisa’da bir Kent Lokantası ve bir Halk Mandıra daha açılıyor. Durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, uyumayacağız, yeri gelirse yemek yemeyeceğiz. Ama bu adaletsiz düzende mücadele için her gün sokaklarda, meydanlarda olacağız” dedi.

“Kent Lokantası Bir Siyasi Gösteri Değil, Gerçek Bir İhtiyaçtır”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Bugün burada yalnızca bir lokantanın bir mandıranın değil, dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin ve halk için siyaset yapmanın kapılarını açıyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun. Bu proje ilk kez İstanbul’da fikir olarak ortaya atıldığında belki de birileri ‘Ne gerek var’ dedi. Ama o fikir büyüdü, halka yayıldı, sofralara ulaştı. Bugün artık bir Türkiye modeli haline gelen Kent Lokantası’nın fikir babası, yakın geleceğin Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. Memleket zor bir dönemden geçiyor. Market raflarında etiketler uçuyor. Gençlerimiz öğle aralarında karınlarını doyuracak bir sıcak yemeği bulamaz hale gelmiş durumda. İşte bu yüzden Kent Lokantası bir siyasi gösteri değil, gerçek bir ihtiyaçtır. Bir pansuman değil, halkın onurlu yaşam hakkına verilen bir destektir. Bu projeye omuz veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ikinci ‘Kent Lokantası’ ile Halk Mandıra’nın Salihli Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Salihli halkı ile birlikte Kent Lokantasına giren Başkan Ferdi Zeyrek, ilk yemekleri kendisi dağıttı. Başkan Ferdi Zeyrek, daha sonra Kent Lokantası’na gelen Rahime Peker ve Kemal Peker ile birlikte yemek yedi.