Ankara Büyükşehir Belediyesi 1500 dönüm alana sahip Hacıkadın Kent Ormanı’nı yenileyerek “Park Ankara” adıyla hizmete açtı. Alan; barbekülü 81 bungalovu, ATV alanı, taş evi, at çiftliği, kayak pisti, paintball alanı ve 800 kişilik kapasiteye sahip Belpa Cafe ile Başkentlilere nefes oluyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören’de 1 milyon 480 bin metrekare bir alana sahip olan ve ABB tarafından 25 yıllığına kiralanan “Hacıkadın Kent Ormanı”nı yenileme çalışmalarını tamamlandı. “Park Ankara” adıyla Başkentlileri ağırlamaya başlayan alan; günübirlik aktivitelerden düğün salonlarına, barbekülü bungalovlardan çadır ve karavan kampına çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

1500 DÖNÜMLÜK DEV ETKİNLİK MERKEZİ

1500 dönüm alan üzerine kurulan olan Hacıkadın Kent Ormanı-Park Ankara, barbekülü 81 bungalovu, ATV alanı, taş evi, at çiftliği, kayak pisti, paintball sahası ve 800 kişilik Belpa Cafe ile Başkentlileri ağırlıyor.

Bölge 3 farklı giriş kapısıyla Ankaralıları farklı alanlara yönlendirecek şekilde karşılıyor. Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden ise düğün salonlarına ulaşım sağlanabiliyor.

BAŞKENTLİLER ŞEHRİN MERKEZİNDE ORMANLA İÇ İÇE

Başkentlileri şehrin merkezinde yemyeşil bir ormanla buluşturan ve pek çok etkinlik imkânını bir arada sunan Büyükşehir Belediyesi, alanda imkânları vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitlendirmeyi sürdürüyor.

1500 dönümlük Hacıkadın Kent Ormanı’nı Park Ankara adı ile Başkentlilerin kullanımına kazandırdıklarını belirten ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak, “Alanda yaklaşık 81 bungalov evimiz, hamağımız, mangalımız var. Ankaralılar gelip burada güzel vakit geçirebilir. ATV’ye binmek isteyenler ATV kullanabilir, at binmek için at çiftliğine geçebilir. Yaklaşan yaz ayı sebebiyle organizasyon şirketimiz bulunmakta sünnet, evlilik teklifi, kına geceleri ve buna benzer faaliyetlerimizi de yürütüyoruz” dedi.