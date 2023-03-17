Kentsel dönüşümü hızlandırmak ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın

eşgüdümüyle kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketleri devreye alındı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, kentsel dönüşümde yeni bir döneme girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın eşgüdümüyle kentsel dönüşümü özendirmek için yeni bir destek paketi açıklandı.

Paketle kişi başı kredi limiti 600 bin TL'den 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı.

Paketin detaylarına ilişkin iki bakan da sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devreye alınan finansman paketi kapsamında, kişi başı 1 milyon 250 bin TL’ye kadar finansman imkanı sunulacağını belirterek, finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılayacaklarını açıkladı.

Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dahil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimini sağlayacaklarını belirten bakanlar, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını bu paket özelinde yüzde7'den yüzde 9'a çıkarıyoruz. Ayrıca mevzuatta Bakanlığımıza yetkisi verilen kefalet oranlarını da azami düzeyde kullanıyoruz. Çok uygun koşullarda sağlanan bu finansman paketimiz ile 12 ay ödemesiz dönem imkanı dahil toplam 48 ay vade ile 250 milyon liraya kadar finansman imkanı sunuyoruz. Bu doğrultuda 50 milyar lira kefalet kullanımını kullanıma açıyoruz" dediler.

İşte yeni paketlere ilişkin detaylar şöyle: