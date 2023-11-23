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Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’ın, “Kentsel dönüşümden bahseden bir tane CHP'li göremezsiniz” açıklamasına, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Kentsel dönüşüm zaten bizim projemiz” cevabını verdi.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes DUYSUN / BURSA (İGFA) - CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, CHP'nin belediyecilik anlayışının yapılacak projelerle toplumun her kesimini ortaklaştırmak olduğunu belirterek, Bursa’ya sosyal demokrat ve halkçı bir belediyeciliğin gelmesi gerektiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, daha önce 6 yıl Yıldırım İlçe Başkanlığı yaptığını anımsatarak, “Partinin hemen hemen her kademesinde yer almış bir parti emekçisiyim. Yaşamım boyunca da Cumhuriyet Halk Partisine emek vermiş bir ailenin çocuğuyum. Süreç, bizim Cumhuriyet Halk Partisi ve cumhuriyetin değerleri ile kazanımları üzerinedir. Cumhuriyetin 100. yılını daha da ileriye taşıma adına, geçmişten gelen bir anlayışı sürdürebilme, devam ettirebilme anlayışı içinde yetiştik ve büyüdük.” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL İLE UMUDU YENİDEN YEŞERTECEĞİZ”

Bu ülkeye demokrasiyi getiren partinin CHP olduğu düşüncesini taşıyan Yeşiltaş, “Bu ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz. Parti içi demokrasi de iyi işledi. Üyelerimizin kendi mahallelerinde delege seçmesiyle başlayan süreç ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultayla sonuçlandı. Tam bir demokrasi şöleniydi. Her şey çok iyi gelişti ve sonuçlandı. Sonuçta bir genel başkan değişikliği oldu. Bundan sonraki süreçte de yeni genel başkanımızla umudu yeniden yeşerteceğiz, büyüteceğiz. Önümüzde bir yerel seçim var, bu iktidarın oluşturduğu ablukayı kırarak yerel seçimlere daha heyecanlı ve coşkulu gireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BURSA’DA HİÇBİR ŞEY İYİ GİTMİYOR”

Bursa’nın iyi yönetilmediğine ve bu kentte bir değişim olması gerektiğini ifade eden Yeşiltaş şöyle konuştu:

“Bursa’da hiçbir şey iyi gitmiyor. İyi giden bir şey varsa bana da söyleyin. Bursa iyi yönetilmiyor. 19-20 yıldır yönetenler gerçekten bu kente ihanet ettiler. Bu kent bir tarih, kültür ve Avrupa kenti. ‘Yeşil Bursa’ anlayışı tamamen ortadan kayboldu ve betona boğulmuş, sorunlarla boğuşan, sorunları büyüyen, trafiğinden tutun da hava kirliliğine varana kadar sorunlar yaşayan bir kent oldu. Verilen sözlerin hiçbirinin yapılmaması ile birlikte kent çok kötü yönetildi. Kentte bir değişim olması gerek. Bir sosyal demokrat belediyeciliğin, bir halkçı belediyeciliğin bu kente gelmesi gerekir. Bu kentin buna ihtiyacı var. Çok iyi örneklerimiz var. Kazandığımız illerde belediye başkanlarımız çok iyi işler yapıyor. Bizim zaten belediyecilik anlayışımız, toplumun her kesimini yapılacak projelerle ortaklaştırmak. Yönetenlerin şöyle bir anlayışı var: Bir yere bir şey yapınca, biz yaptık oldu anlayışı… Yapılan şeylerde kenti özünden uzaklaştırarak toplumsal fayda, toplumsal çıkarların yok sayıldığı ve sadece bireylerin öne çıktığı, bireylerin kişisel kazançlarını önemseyen belediyecilik oluştu. Bu kente ihanet etmenin en büyük görünen yüzü Doğanbey Toki konutlarıdır. Kentin ortasında böyle bir projeyi uygulayarak, böyle bir bina yoğunluğu oluşturarak kenti bir başka alana soktular. Gördükçe biz bile utanıyoruz ve yazık diyoruz. Bir an önce o anlayıştan vazgeçsinler diyoruz ama artık zamanları kalmadı. 4-5 ay bir zamanımız kaldı, geleceğiz ve hep birlikte bu kenti yeniden planlayacağız. Herkesin kendini mutlu hissedeceği, herkesin gülümseyeceği bir kent yaratacağız.”

YEŞİLTAŞ’TAN ALİNUR AKTAŞ’A KENTSEL DÖNÜŞÜM CEVABI

Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’ın, “Kentsel dönüşümden bahseden bir tane CHP'li göremezsiniz.” açıklamasına da yanıt veren CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Kentsel dönüşüm zaten bizim projemiz. Onlar kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm yapıyorlar.” dedi ve eklerdi:

“Başkan Aktaş bir yanılgı içinde, kentsel dönüşüm zaten CHP'lierin projesidir. Kentsel dönüşümü getiren biziz. Kentsel dönüşüm derken binaların alıp değiştirilmesine yönelik değil, bizim kentsel dönüşümümüz geniş alanlarda ve ada bazındadır. İçinde sağlık merkezi, eğitim alanları ve alışveriş merkezlerinin olduğu geniş alanları kapsayan dönüşüm projeleridir. Alinur Bey de bahsetmiş, evet onların anlayışı çok farklı. Onlar kentsel dönüşümü rantın çok olduğu yerlerde yapıyorlar. Buna rantsal dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümler insan yaşamını kolaylaştıran modern kentler yaratmaktır. Üzülüyoruz tabii bu şekilde olduğunda. Kentsel dönüşüm olmalı, bir an önce binalar yenilenmeli, kentimiz deprem bölgesi. Burada sağlıklı binalar, sağlıklı yapı stoğu oluşturmamız lazım. Burada kentsel dönüşümleri yaparken önemli olan birinci derecede vatandaşı mağdur etmemek. Hangi kentsel dönüşüm adı altında değişim yapıyorlarsa biz gidiyoruz bakıyoruz ve inanın ki oradaki vatandaşlar hep mağdur. Onların yerlerini, 3 katlı binalarını, dairelerini alıp buna karşılık bir daire verip üstüne para istiyorlar. Buna benzer oradaki vatandaşların mağduriyeti ile bir şeyler yapıyorsanız, kenti tamamen imara uygun planlı bir şekilde yapmıyorsanız bir sorun, bir problem vardır.”