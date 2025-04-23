Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 2020 ve 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen bölgelerinden Nailbey ve Kültür Mahallesi’nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinde uzlaşma görüşmeleri başladı.ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önceden talep başvuruları alınan Nailbey ve Kültür Mahallesi kentsel dönüşüm alanı için bugün başlayan uzlaşma görüşmeleri 1 Haziran’da sona erecek.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "Dirençli Şehirlerde Elazığ Vizyonu" projeleri arasında yer alan Nailbey ve Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ilerliyor.

Önemli bir aşamaya gelinen Nailbey ve Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, doğuda Bosna Hersek Bulvarı, batıda Şehit İdris Doğan Caddesi’ne uzanan General Hakkı Talay Caddesi ile Bağlar Sokak arasında yer alan toplam 8 adayı kapsıyor.

Kent merkezine yepyeni bir yaşam alanı ile vizyon kazandıracak proje kapsamında 930 konut ile 174 ofis ve iş yerinin dönüşümü planlanıyor. Şu ana kadar 725 bağımsız bölüm için ön talep formu doldurularak proje alanı için gayrimenkul değerleme ve borçlanma muvafakatnameleri hazırlık süreci de tamamlandı.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, talep başvuruları alınan hak sahipleriyle yapılacak uzlaşma görüşmelerinin 22 Nisan 2025 ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilerek, “Görüşmelere katılmak isteyen vatandaşlarımızın, Nailbey Cami yanında bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.” denildi.

Açıklamada, projenin hayata geçebilmesi için borçlanma muvafakatnamelerinde en az yüzde 70 çoğunluğun sağlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek, “Bu çoğunluk sağlandıktan sonra, uzlaşmaya katılmayan hak sahiplerinin taşınmazları kamulaştırma bedeli ödenerek dönüşüm süreci tamamlanacaktır.” denildi.