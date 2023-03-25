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Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde bulunan bir eğitim kurumunu ve kafeleri boşaltarak caddeye giriş çıkışı kapattı. Ekipler tarafından doğal gaz akımı kapatılarak boru tamir edildikten sonra cadde tekrar yaya trafiğine açıldı.

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Olay, saat 15.30 saatlerinde Burç Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde kazı çalışması yapan kepçe operatörü yanlışlıkla doğal gaz borusunu patlatınca, etrafı birden gaz kokusu kapladı. Çalışma yapan işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

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