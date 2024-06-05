Talas Belediye Meclisi toplanarak haziran ayı gündeminde bulunan 21 maddeyi karara bağladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü.

Başkan Yalçın, haziran ayı meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek, “20 maddeden oluşan gündem maddesine 1 adet de ek gündem olarak dahil edildi. Mustafa Çıkrıkcıoğlu’nun verdiği bir dilekçeyle Kepez Mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli okulun yapımı için ilkokul kısmına Betül Çıkrıkçıoğlu, ortaokul kısmına Mustafa Çıkrıkçıoğlu Ortaokulu adı verilmek şartıyla grup şirketleri adına 25 milyon lira tutarında şartlı bağış yapmak istediğini ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Şartlı bağışlar meclis kararı gerektiğinden gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum” diyerek madde gündeme alınarak karara bağlandı.

Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Bilim Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonuna üye seçimi gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde Alaaddin Canıpek, Harun Ünal, Mehmet Akbulut, Bünyamin Türkmen ve Musa Cingöz, Bilim Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi oldu.

Meclis oturumu 1 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.