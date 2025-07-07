Arka arkaya yayınladığı “Peşimde”, “Vida Loca”, “KMN”, “Bedel”, “Salla”, “Nerdesin” ve “İstemem” gibi hit parçalarla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı “Yangın Var” ile bu kez duygusal bir dönüş yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaşadığı zorlu süreçlerin ardından müziğe duygusal bir dönüş yapan Kerimcan Durmaz, “Yangın Var” adlı yeni teklisiyle kalplere dokunmaya hazırlanıyor. Alışılmışın dışında, içten ve derin bir anlatımla hazırlanan şarkı, Kerimcan’ın içsel yolculuğunun, yaşanmışlıklarının ve yeniden doğuşunun izlerini taşıyor.

Söz ve bestesi Kerimcan Durmaz ile Umur Doma’ya ait olan şarkının aranjesi İlkay Şencan imzası taşırken, vokal prodüksiyonu ise pop müziğin usta ismi Ozan Bayraşa tarafından yapıldı. Şarkıya güçlü sesiyle eşlik eden back vokallerde ise Türk popunun yıldız ismi Simge yer alıyor.

Kerimcan Durmaz, “Yangın Var” ile sadece bir şarkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dinleyicilerine duygusal bir deneyim yaşatıyor. Müzikal olarak yeni bir sayfa açan Durmaz, bu çalışmasıyla müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına imza atıyor.