Balıkesir'de Ayvalık Kadın Oyunları Festivali’nin üçüncü gününde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Tiyatro Mora’nın, Kertenkelenin Ardından isimli oyunu tiyatroseverlerdentam puan aldı.BALIKESİR (İGFA)- Tolgay Hiçyılmaz'ın kaleme aldığı, Kübra Şafak'ın yönettiği, Merve Conker'in sahnede devleştiği oyun aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun Kozaklı kadın oyuncularının da yer aldığı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Şehrin arka mahallelerinin birinde yaşayan, kendisi için biçilmiş rolü oynamaktan sıkılıp kuruyemişçi dükkânı açmaya karar veren genç bir kadının beraberinde ruhunu sınır ihlallerine sürükleyen kambur, aksak, güdük ve fakat olağan dışı hikâyesi seyirciyle buluştu. Bir cinayete karışmadığı, tacize, tecavüze uğramadığı, madalya kazanmadığı, kayınpederiyle kaçmadığı, güzellik yarışmasına katılmadığı, anne olmadığı, büyük ikramiyeyi on ikiden vurmadığı, inekleri sağmadığı, kitap okuduğu, pencereden bakmayı reddedip sokağa çıktığı, herhangi bir ödül almadığı için adı anılmaya değer görülmeyen kadınlara ithaf edilen 'Kertenkelenin Ardından' adlı oyun büyük beğeni aldı.

Oyun sonunda sanatçıyı kutlayan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, festivalin anısına çiçek buketi sundu.

