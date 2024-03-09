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Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda Kültürspor lider 18 Kasım karşısında galibiyet arayacak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor yarın deplasmanda grup lider 18 Kasım Kurtuluşspor karşısında galibiyet arayacak.

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