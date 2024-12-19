Süper Amatör Lig'de mücadele eden Keşan Anafartalar Spor, bu hafta sahasında lider Edirne Mega Gençspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde Anafartalar Spor, cezalı oyuncularının takıma dönmesiyle çalışmalarını yoğunlaştırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ligin zirvesindeki Edirne Mega Gençspor Keşan deplasmanına geliyor.

Teknik ekip ve oyuncular, bu zorlu mücadele için saha ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verirken, hedeflerini net bir şekilde belirledi.

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Keşan Anafartalar Spor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, "Taraftarımızın desteğiyle sahamızda çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimizden şüphemiz yok. Oyuncularımızın motivasyonu yüksek, lideri mağlup ederek önemli bir galibiyet almak istiyoruz" dedi.

Keşan Anafartalar Spor Kulübü Yönetimi, tüm futbolseverleri tribünlere ve Keşan Anafartalar Spor'a desteğe davet etti.

Karşılaşma, 22 Aralık Pazar günü saat 13.15'te Keşan Sentetik Sahasında oynanacak.