Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Genç Kız Genç Erkekler Türkiye Birinciliği yarışmasında Yıldız Kızlarda Batı Koleji sporcularından Azra Bayraktar zaferle döndü.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Manisa’da gerçekleştirilen “Okul Sporları Hava Sporları Yıldızlar ve Genç Kız Genç Erkekler Türkiye Birinciliği" yarışmalarına katılan Keşan Batı Koleji öğrencileri; Keşan’a farklı yaş gruplarında Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Sivil Havacılık tesisinde gerçekleştirilen yarışmalarda roket, model planör, model uçak ve kâğıt uçak kategorilerinde toplam 680 sporcu yarıştı.

4 gün süren müsabakalara İstanbul, Bayburt, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Trabzon, Muğla, Samsun, Konya, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tokat ve Karaman illerinden gençler ve yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek sporcular katıldı.

Toplam 136 takımın yer aldığı yarışmalarda, Keşan Batı Koleji öğrencileri şu dereceleri aldı:

Batı Koleji Ortaokulu Yıldız Kızlar Türkiye Birincisi Azra Bayraktar

Batı Koleji Anadolu Lisesi Genç Kızlar Türkiye İkincisi Naz Kale

Batı Koleji Anadolu Lisesi Genç Kızlar Türkiye Üçüncüsü Berra Sınmaz

Batı Koleji Anadolu Lisesi Genç Erkekler Türkiye Üçüncüsü

Batı Koleji Ortaokulu Yıldız Erkekler Türkiye Dördüncüsü