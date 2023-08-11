Edirne'de Keşan Belediyesi yeni dönemde 61. aracına kavuştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Keşan Belediyesi’ne hibe olarak gönderilen yol süpürme aracı Keşan’a ulaştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibeleri ile hizmet filosuna kazandırılan 61. araç oduğunu söyledi.

Yol süpürme aracının adını “Hamarat” verdiklerini belirten Başkan Helvacıoğlu, "Yeni aracımız Keşan'ımıza hayırlı olsun. Keşan’ın sokaklarına uygun ölçülerde olan Hamarat ile şehrinizin sokakları artık daha da temiz olacak, şehrimiz temizliği ile örnek olacak. 61. aracımızın kazanılmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal’a, AK Parti Edirne İl Başkanımız Belgin İba’ya ve AK Parti Keşan İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç’a teşekkür ederiz. Bu şehre her zaman en iyi hizmeti verebilmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.