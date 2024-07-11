Keşan Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’ndan Yeni Mahalle’ye taşınan hizmet noktası faaliyete başlarken ve Kunduracılar Çarşısı’ndaki ofis de yeniden çalışmaya başlıyor.EDİRNE (İGFA) - Bir süredir Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan belediye hizmetleri noktası geçtiğimiz günlerde şehir merkezine daha uzak noktalara hizmet götürmek Yeni Mahalle’ye taşınmıştı. Bölge halkı tarafından memnuniyet ile karşılanan hizmet noktası, faaliyete başladı.

Yeni hizmet noktasında, vatandaşlar su faturası ödemesi, su yüklemesi başta olmak üzere veznede gerçekleştirdikleri tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilecek. Böylece belediye hizmet binasında işlem yapmak isteyen bölge sakinleri, artık mesafe kat etmeden belediye hizmetlerinden faydalanabilecek.

Aynı zamanda Kunduracılar Çarşısı’nda bulunan belediye hizmet binası da, yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor. Yeni düzenleme ile hizmet noktalarının stratejik konumuyla birlikte vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Hizmet binasındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlı olmasını diliyorum. Vaatlerimizin içerisinde bulunuyordu. Kısa sürede hayata geçirdik. Burası gelişen bir mahallemiz. İhtiyaç duyacak insan sayısı fazla. Çarşı merkezde ise, Kunduracılar Caddesi’nde bulunan hizmet binasında hizmet verilecek.” diyerek bu tür düzenlemeler ve yenilikler ile vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.