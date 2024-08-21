Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası’na bağlı Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi işçileri arasındaki toplu sözleşme 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü imzalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 14.30 sıralarında Keşan Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, DİSK Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, DİSK Trakya Şube Sekreteri Barış Güne, DİSK Trakya Şube Saymanı Kamil Tunca, Keşan Belediyesi İş Yeri Temsilcileri Ersin Gündoğdu, Ertan Kara ve Raif Gülgün katıldı.

MAKASÇI: İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK

İmzalanan sözleşmeyle ilgili konuşan DİSK Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, “Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladık. Geçtiğimiz dönemlerde sözleşme süreci uzuyordu ama bu dönemde iki toplantıda, sözleşmeyi tamamladık. İlk toplantıda idari maddeleri tamamladık. İkinci toplantıda ise, ücret kısmı görüşüldü. Ücret kısmında ise, hedeflediğimiz noktaya geldik. İşçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik. İlk 6 ay için %30, ikinci 6 ay için enflasyon artı %4 ilave edilecek. Sözleşme, Keşan Belediyesi’ne ve DİSK Genel İş Sendikamıza hayırlı olsun.” dedi.

ÖZCAN: SÖZLEŞME TÜM ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan’da, “Sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, şunları söyledi: “1 yıllık toplu iş sözleşmesi yaptık. Sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Hem biz, hem çalışanlarımız sözleşmeden memnun olurlar. Yetkili arkadaşlarla birebir görüştük. Biz, emekten yana bir partiyiz. İşçi sendikamızda bunu bildikleri için orta bir rakam üzerinde mutabık kaldık. Her iki tarafın anlayışıyla imzalarımızı attık. Tüm çalışanlarımıza tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.