Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Dünya Mimarlar Haftası nedeniyle Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Benhur Felek’i ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Alabak, Meclis Üyeleri Hakan Gürel, Onur Güven, Komite Başkanı Aydın Meriç, Kadın Girişimci Gözde Gökçen Karaman, Genel Sekreter Erdem Başak ve Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu ile birlikte Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Benhur Felek ve ekibini ziyaret ederek Mimarlar Haftası’nı kutladı.

Ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada “Ziyaret kapsamında bölgemiz ticaret, sanayi, tarım ve turizm alanlarımız üzerine görüşmelerde bulunduk. Keşan TSO olarak Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan Mimarlarımızın 1-7 Ekim Dünya Mimarlık Haftalarını kutladık. Bizleri ağırlayan Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Benhur Felek ve Ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.”denildi.