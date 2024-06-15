Küçükbaş hayvanların kesiminde ise sokak araları, umuma açık park ve bahçeler, cadde ve sokaklar ile her türlü kamusal alanda kurban kesimi kesinlikle yasaktır.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Selahattin Sınalı,belediyeninKurban Bayramı için aldığı tedbirler hakkında bilgi verdi ve bayrama hazır olduklarını belirtti.

Kurban Bayramı’nda, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirebilmesi ve çevrenin korunması amacıyla belirlenen kuralların titizlikle uygulanacağını dile getiren Selahattin Sınalı, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: “Belediye mezbahası dışında büyükbaş hayvan kesimi yasaktır. Bu hayvanlar sadece yetkilendirilmiş mezbahalarda kesilebilecektir. Küçükbaş hayvanların kesiminde ise sokak araları, umuma açık park ve bahçeler, cadde ve sokaklar ile her türlü kamusal alanda kurban kesimi kesinlikle yasaktır. Vatandaşlarımız, kendi bahçelerinde, kapalı garajlarında ve benzeri uygun alanlarda küçükbaş hayvanlarını kesebilirler. Kesime uygun alanı olmayan vatandaşlarımız da Keşan Ticaret Borsası tarafından mezbahada oluşturulan kapalı alanda ücret karşılığında kurbanlarını kestirebilirler.Atıkların bertarafı konusunda,kesilen küçükbaş kurbanların atıkları çöp konteynerine veya kamusal alanlara atılmayacak;bunun yerine sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde 1 metre eninde ve 80 santimetre derinliğinde bir çukura gömülerek bertaraf edilecektir.Kurbanlıkların kanları temizlenirken ise temizlik suları sokağa akıtılmaması ve temizlik işlemlerinin çevreyi kirletmeyecek şekilde yapılması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz”

Sınalı, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Kurallara uymak hem bayramın huzur içinde geçmesini sağlayacak hem de çevreyi koruyacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini önemle rica eder, iyi bayramlar dileriz.”