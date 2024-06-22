Keşan Belediye Başkanlı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin Portekiz maçını canlı olarak yayınlayacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamada Türkiye için gruptan çıkma konusunda büyük önem arz eden Portekiz maçını saat 19.00’dan itibaren Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde Keşanlılar için yayınlanacağı belirtilerek “Türkiye’nin bu önemli gecesinde bizler de Keşanlıların bu maçta takımımıza destek vermesi anlamında böyle bir uygulama yapacağız. Tüm Keşanlıları saat 19.00’da Türk Milli takımımıza destek vermek için Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’ne bekliyoruz “ denildi.

Karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan’ın da Keşanlılarla birlikte izlemesi bekleniyor.