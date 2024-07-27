Keşan Belediyesi Erikli sahiline vatandaşların kullanması amacıyla ücretsiz duş kurulumu gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi sosyal medyasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yaz mevsiminin sıcak günlerinde Erikli Sahili'nde misafirlerimizin rahat bir tatil geçirmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla sahilimizin iki farklı noktasına “ücretsiz duş alanları” kurmuş bulunuyoruz.

Duş alanlarımız, plaj keyfinizin ardından tuzlu deniz suyundan arınmanız ve serinlemeniz için hizmetinizde. Sahilimizde geçirdiğiniz vakti daha keyifli hale getirmek adına bu tür olanaklarımızı artırmaya devam edeceğiz. Eğer ihtiyaca göre daha fazla duş alanına ihtiyaç duyulursa, ilave duş alanlarını da hızla hizmete sokmak için hazırız. Siz değerli vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini her zaman önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Keşan Belediyesi olarak, Erikli Sahili'nin güzelliklerinden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize keyifli ve sağlıklı bir yaz dileriz!”