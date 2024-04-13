Keşan Belediyesi. kaldırımlarda yer alan koçbaşlarının halkın talebi üzerine kaldırılmaya başlandığını duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanlığı, kaldırımlarda Koçbaşı olarak tabir edilen Rasim Ergene Caddesi’nden sökmeye başladı ve bayramdan sonra bu işlemlere devam edileceği belirtildi.

Taşların sökülmesinin ardından gerekli tadilat yapılarak halkın kullanımına açılıyor.

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Halkımızın güvenliğini tehdit eden ve çevre sorunları yaratan taş park mantarlarını vatandaşların yoğun talebi üzerine kaldırıyoruz. Keşan’da, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu yaşaması için, isteklerinize kulak vermeye devam edeceğiz.” denildi.