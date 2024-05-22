Keşan Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, katı atık bertaraf ücretinin 1.taksit ödeme süresinin cuma günü sona ereceğini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, katı atık bertaraf ücretinin 1.taksit ödeme son günü 31 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Keşan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre mağduriyet yaşamamaları için vergilerinin 1.taksit ödemelerinin 31 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması belirtildi.