Edirne'de Keşan Belediyesi ev sahipliğinde, Ramazan’ın ve Kadir Gecesi’nin maneviyatının bir arada coşkuyla yaşandığı iftar programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Edirne'nin Keşan ilçesinde eski İtfaiye Alanı’nda gerçekleştirilen Keşan Belediyesi'nin iftara vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

Keşan Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Op.Dr. Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan iftara gelen vatandaşların masalarını ziyaret ederek, Ramazan Ayı’nı kutlayarak, afiyet olsun dileklerinde bulundu. Kurulan sofralarda binlerce kişinin aynı anda orucunu açtı.

İftar yemeği sonrasında okunan yemek duası ardınan vatandaşlar, iftar yemeği dolayısıyla Başkan Özcan’a teşekkür etti.