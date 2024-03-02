Alparslan Türkeş Meydanı’nda dün bir araç yangını yaşandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 12.15 sıralarında meydana gelen yangında şans eseri yangının çıktığı sırada çarşı merkezinde yaya olarak bulunan itfaiye amiri, iş yerlerinden aldığı yangın tüpleriyle araca müdahalede bulundu ve yangının büyümesini engelledi.

Olay; Hastane Caddesi yönünden gelip İsmet İnönü Caddesi istikametinde seyreden 35 ATR 240 plakalı arazi aracının motor kısmından dumanlar yükselmeye başlaması ile meydana geldi.Sürücü aracı yol ortasında durdurarak yardım istedi.

Keşan Belediyesi İtfaiye Amir Vekili Faruk Gezer, şans eseri oradan geçerken yanındaki iş yerlerine girerek yangın tüplerini aldı ve hemen araca müdahalede bulundu.

Gecikmeden ilk müdahaleyi yapan Gezer, yangının büyümesini engellerken daha sonra olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de aracın kaportasını açarak soğutma çalışması yaptı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangın sırasında meydan da güvenlik önlemi aldı.

Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından Keşan Belediyesi ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.