Keşan Belediye Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımının Avusturya ile yapacağı çeyrek final maçını dev ekrandan verecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bu akşam dev ekranda heyecana davetlisiniz Türkiye-Avusturya maçı için büyük bir coşkuyla hazırlanıyoruz! Şehitlik Parkı yanında kurulacak dev ekranla birlikte unutulmaz bir futbol atmosferi yaşamaya davetlisiniz. Sandalyeni, bayrağını al gel! Birlikte heyecan dolu anları paylaşalım ve Milli Takımımıza destek olalım! Tüm futbolseverleri bekliyoruz!” Keşanlıları maça davet etti.

Kaynak: igf