Edirneli basın mensupları Keşan’ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ’a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 17/07/2023 tarihli ve 1554 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli’nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na atanmasının ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Hilal Bozdağ, Keşan’daki görevine başladı.

Keşanlı basın mensupları Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı, Gazetemiz Haber Sorumlusu, Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, Gündem Saros Gazetesi ve İHA Keşan Muhabiri İlker Gürel, Volkan Gazetesi ve DHA Muhabiri H.Ünsal Yücel ile Keşan Online ve AA Muhabiri Gökhan Aksoy, Başsavcı Bozdağ’a 'hoşgeldin' ziyaretinde bulundu.

Ziyaretleri dolayısıyla basın mensuplarına teşekkür eden Bozdağ, bugüne kadar sırasıyla Çorlu, Araban, Kadınhanı Cumhuriyet Savcılıklarındaki görevlerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve ardından Antalya Cumhuriyet Savcısı ve Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.