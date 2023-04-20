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Beraber açılan oruçlar sonrasında program İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ile sona erdi.

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Keşan Devlet Hastanesi düzenlediği iftar programında ilçe protokolünü ağırladı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Devlet Hastanesi'nin ev sahipliğindeki iftar yemeğine AK Parti Edirne Milletvekili-KEFEK Başkanı Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ile Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Recep Vural ile ve misafirler katıldı.

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