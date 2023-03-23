Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 22 Mart 2023 Çarşamba günü, Yeni Mahalle’de kurulacak olan ve ihalesi sonuçlanan Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi ile ilgili açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi yapım işi ihalesinin sonuçlandığını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımının 210 gün içerisinde yapımı tamamlanacağını ve 3 kurumun burada olacağını söyledi.

Gönüllülerle birlikte güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Başkan Helvacıoğlu, "Her şeyin farkındayız. Deprem kapımızda. Keşan’ın ve Saros Körfezi’nin afet noktasındaki hassasiyeti biliyoruz. Keşan Afet Yönetim Merkezimiz için çalışmalara başlıyoruz. İhalemiz sonuçlandı. Yaklaşık 5 milyon TL + KDV bir bedeli var. Çalışmalar 210-225 gün içerisinde tamamlanacak. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Belediyemiz, AFAD ve KEDAK içerisinde olacak. Bu üç kurumumuzun bir arada olmasıyla deprem hazırlıklarımızı hat safhaya getireceğiz. Canlarımızı, hayatlarımızı kurtaracak bir operasyona imza atıyoruz. Her belediyeye inşallah nasip olur. Birçok belediyede böyle bir çalışma yok. Bazı yatırımlardan vazgeçip bu tesisin yapılması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

“İHALE SÜRECİ BİTTİ VE TESLİM SÜRECİNE GİRDİK”

Mustafa Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nin çok riskli olduğunu anımsatarak, "Deprem kapıyı çalmak üzere. Tedbir almalıyız. Yapı stoklarımızda sorunlar var. Problemli yapı stoğumuzu yenileyene kadar deprem bizi beklemeyecek. Deprem sonrasında nasıl önlemler alacağımızı çok iyi belirlemeliyiz. Kahramanmaraş depremimiz bizim için en büyük ders. Biz de Keşan’ımıza Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeni Mahalle’de 2676 metrekarelik bir alanda merkezimizi kuruyoruz. Bu projeyi depremden önce hazırlamıştık. AB fonlarından yararlanmak için de projeler hazırlıyoruz. Her mahallemize deprem konteyneri koymak istiyoruz. Teçhizat çalışmalarımızı yapıyoruz, KEDAK 150 gönüllüsüne kavuştu, itfaiyemizi yeniliyoruz, AFAD ile iletişimimiz çok hızlı, bin gönüllü madencimiz olacak. Allah milletimizi bir daha böyle zor sınavlardan geçirmesin. Tesisimiz bölgemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Önümüzdeki yıl deprem bütçesi oluşturmak istediklerini dile getiren Helvacıoğlu, “Doğal Afet ve Acil Yönetim Merkezi’nde kullanılacak ekipmanları belediye mi temin edecek?” sorusuna da, “AB projeleri çağrıya çıktı ve proje hazırlıyoruz. AB projelerinden olmazsa Belediye olarak bütçe ayıracağız. İtfaiye Müdürlüğümüzün altında yeni bir afet birimi kurmalıyız. Gereken ekipmanlar konusunda da planlamalarımızı yapmalıyız" şeklinde yanıt verdi.