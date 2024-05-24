 Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan - Erikli arasında başlayacak minibüs seferlerinin tarihini duyurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Erikli minibüs seferlerinin 27 Mayıs tarihinde başlayacağını söyledi.

Demirkan, 27 Mayıs-14 Haziran Erikli seferlerin saatlerinin de şöyle olacağını açıkladı.

Keşan Kalkış Saatleri: 07.45-09.00- 11.00-13.00-15.00-17.00

Erikli Kalkış Saatleri: 08.30-10.00-12.00-14.00-16.00-18.00

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Demirkan, yol ücretinin ise 80 TL olacağını belirterek, bu tarifenin 14 Haziran’a geçerli olacağını ve bu tarihten sonra yeni bir sefer saatlerinin belirleneceğini de belirtti.