Keşan-Gelibolu kara yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gelibolu istikametinden Keşan istikametine seyreden Batuhan Kömür idaresindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden Osman Kaykı idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvan kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, BKJ 6161 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Semiz (34), Hasancan Kökoğlu (34) ve Osman Kaykı (56) hayatını kaybetti.

Kamyonette bulunan Cafer İzci (53) ve BKJ 6161 plakalı otomobilde bulunan Batuhan Kömür (29) ve Ozan Sezer (27) yaralandı.

Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan Sezer'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.