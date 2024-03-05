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Maçın ardından Keşan Genç Ordu’ya kupasını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile ASKF Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Nevruz Kaldı tarafından verildi.

Edirne U13 Ligi’nde mücadele eden Keşan Genç Ordu Ligin son maçında geçtiğimiz Cumartesi günü kendi sahasında Uzunköprü Veteranlar ile karşılaştı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 14.00’de Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda başlayan maçı 4-1 kazanan Keşan Genç Ordu maçı 4-1 kazanarak, ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.

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