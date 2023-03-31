Edirne'de Keşan Genç Ordu U13 Finalde Trakya Kartalları’na 2-1 yenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne U13 Ligi final maçında Trakya Kartalları ile Keşan Genç Ordu geçtiğimiz Çarşamba günü Edirne’de karşılaştı.

Saraçhane Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Trakya Kartalları il şampiyonu olurken, Keşan Genç Ordu ikinci, Sancaktarspor üçüncü ve Uzunköprü Veteranlar’da dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda kupa törenleri yapılarak İl Temsilcisi Yavuz Çiroz ve ASKF Başkan yardımcıları Ayhan Dinç ve Okandan Çekver, yönetim kurulu üyeleri Muzaffer Yıldırım ile Şahin Kırbıç tarafından dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti.