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Keşan Gıda OSB tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Keşan’da gerçekleşen toplantıya İstanbul Sanayi Odası’ndan yetkililer de katıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, KeşanTicaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri Haktan Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Baltacı, Sanayi Şubesi Müdürü Murat Çağlayan, kurum ve kuruluş yetkilerinin katılımları ile Keşan Gıda İhtisas OSB Parsel Satışlarının Hızlandırılması ile ilgili tanıtım toplantısı Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Keşan Gıda İhtisas OSB’nin parsel alanları, altyapısı, ulaşım kolaylığı, jeopolitik konumu, istihdam olanakları ve tedarik imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Keşan TSO olarak bölgenin marka bilinirliliğini arttıracak çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.