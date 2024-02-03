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Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulacak Gıda OSB için alt yapı ihalesi yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Gıda İhtisas OSB Alt Yapı İhalesi, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nda, saat 14.00 sıralarında başlayan ihaleyi; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan TB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Gıda OSB Müdürü Murat Sınar, Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu ile ihaleye katılan firmaların yetkilileri takip etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL BACALARIN TÜTMESİNİ ÜMİT EDİYORUZ”

İhale öncesinde konuşan Şapçı, “Büyük önem verdiğimiz Gıda OSB’nin alt yapı ihalesini gerçekleştiriyoruz. Hızlıca 355 gün içerisinde bitirerek önümüzdeki yıl da yatırıcılarımızın gelmesini ve fabrikalarda bacaların tütmesini ümit ediyoruz. Burada olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“KEŞAN BÖLGEMİZİN ÜRETİM VE TİCARETİN BAŞKENTİ OLACAK”

Daha sonra söz alan Helvacıoğlu, Keşan’da bir organize sanayi bölgesinin olmasını hayallerinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Bu hayalimizi Gıda OSB ile taçlandırdık. Gıdanın suyun ve enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Keşan için önemli bir gün. İhaleye katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz. 355 gün sürecek iş. Yollar, atık su, yağmur suyu, Telekom işlerini içeren bir şartname. Artık serüven başlıyor. Paşayiğit Mahallemizde Gıda OSB hepimizin hayaliydi. İstihdam, vizyon, gelecek anlamında değer katacak bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu projeye 2014 yılında Keşan’a gerçekleştirdiği ziyarette katkısı çok oldu. O gün talimatı verdi. Daha sonra Tarım Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, İl ve İlçe Teşkilatlarımız, Milletvekilimiz Fatma Aksal’ın yerin mera vasfından çıkarılması için Tarım Bakanımızla yaptığı görüşmeler, Sayın Kaymakamımız ve Valimizin çabaları olmuştur. Oda ve borsalarımızın emekleri çok büyük. Nihayet Allah bugünleri bizlere gösterdi. Artık en büyük projelerimizden olan Gıda OSB’nin bu aşamalara gelmesi onur verici. Hayırlı olsun. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Edirne Valimiz Yunus Sezer, AK PartiEdirne Milletvekilimiz Dr.Fatma Aksal, İl ve İlçe Teşkilatlarımız, Oda ve borsalarımıza teşekkür ediyoruz.Keşan, bölgemizin üretim ve ticaretin başkenti olacak!”

OSB Müdürü Murat Sınar ise ihalenin hayırlı olmasını diledi.

İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilen ihaleye 6 firma katıldı.