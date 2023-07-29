Edirne'nin Keşan İdmanyurdu Kulübü tarafından kurularak 5-14 yaş kategorilerindeki çocuklara futbol eğitimi vermeyi amaçlayan Keşan İdmanyurdu Akademi, çalışmalarına geçtiğimiz perşembe günü başladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Teknik Direktör Şeref Aldanmaz, Eğitmen Emre Karakuş, Eğitmen Yücehan Köklüünal ve Kaleci Antrenörü Sercan Selvi nezaretinde Erol Elmas Semt Sahası’nda başlayan çalışmalar haftada iki gün devam edecek.

Keşan İdmanyurdu Akademi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karetepe, akademinin kısa bir süre önce kurulduğunu belirterek; “Keşan İdmanyurdu Akademi’yi, gelen yoğun talepler üzerine hayata geçirdik. Çok iyi talep alıyoruz. Kulübümüz her yıl Keşan ve bölgede yaşayan gençlerimiz ağılıklı kadro kuruyor. Keşan İdmanyurdu Akademi sayesinde altyapı çalışmalarımız da büyümeye devam ediyor.

Şeref Aldanmaz hocamızın liderliğinde üzere eğitmenlerimiz Emre Karakuş, Yücehan Köklüünal ve Kaleci Antrenörümüz Sercan Selvi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Keşan’da çocuklarımızın spor yapmaları adına girişimlerimize ve çalışmalarımız devam edecek.