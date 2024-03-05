Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Keşan İdmanyurdu geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında Enez Belediyespor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 13.00’TE Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahasında başlayan karşılaşmayı Keşan İdmanyurdu 7-1 gibi farklı bir skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Turan (3), Şükrü ( 2), Baran ve Berkay kaydetti.

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU’NDA HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Keşan İdmanyurdu’nun da mücadele ettiği Edirne Süper Amatör Lig A Grubu’nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan 11.hafta sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;

Keşan İdmanyurdu-Enez Belediyespor: 5-1

Osmanlıspor-Karaağaç Ardaspoor: 2-0

Edirne Genç Aslanlarspor-Karaağaç Karlıovaspor: 4-0

EDİRNE SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU’NDA HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ

Keşan Anafartalarspor’un mücadele ettiği Edirne Süper Amatör Lig B Grubu’nda geçtiğimiz Pazar günü oynanan 11.hafta karşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;

Subaşıspor-Edirne Çarşıspor: 3-0 (Hükmen)

Edirne Mega Genç-Lalapaşaspor: 4-2

İpsalaspor-Yeni İmaretspor: 3-2

Bay: Anafartalarspor