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Grupta haftanın maç programı şöyle;

Edirne Süper Amatör Lig A grubunda Keşan İdmanyurdu, Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Keşan İdmanyurdu ligin 9.haftasında yarın Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.

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