Edirne Süper Amatör Lig A grubunda Keşan İdmanyurdu, Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Keşan İdmanyurdu ligin 9.haftasında yarın Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma saat 16.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak.
Grupta haftanın maç programı şöyle;
Saat 14.00- Enez Belediyespor-Karaağaç Karlıovaspor
Saat 15.15- Edirne Genç Aslanlar-Yıldırım Gençlerbirliği
Saat 16.30- Keşan İdmanyurdu-Karaağaç Ardaspor
Bay: Osmanlıspor