Edirne Süper Amatör Lig A grubunda Keşan İdmanyurdu, Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig A grubunda mücadele eden Keşan İdmanyurdu ligin 9.haftasında yarın Karaağaç Ardaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma saat 16.30’da Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı sahasında oynanacak.

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Grupta haftanın maç programı şöyle;

Saat 14.00- Enez Belediyespor-Karaağaç Karlıovaspor

Saat 15.15- Edirne Genç Aslanlar-Yıldırım Gençlerbirliği

Saat 16.30- Keşan İdmanyurdu-Karaağaç Ardaspor

Bay: Osmanlıspor