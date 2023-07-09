Edirne Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Keşan İdmanyurdu’nun kulüp logosu güncellendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Medya Keşan Haber Editörü Mehmet Aytaç’ın dizayn ettiği yeni logo, Kulüp Başkanı Taner Karatepe eliyle kulübe hediye edildi.

Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe ile kulüp yöneticileri İsmail Atik ve Murat Yıldız, geçtiğimiz cumartesi günü Medya Keşan’ı ziyaret ederek, Mehmet Aytaç ve gazeteci Erdoğan Demir ile görüştü.

Kulübün yeni logosunu çok beğendiğini söyleyen Taner Karatepe, “Mehmet Aytaç arkadaşımıza bu güzel jesti için teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir logomuz oldu” dedi.

Ziyaret dolayısıyla kulüp yöneticilerine teşekkür eden Mehmet Aytaç ise, kulübün akademi ilanı ile ilgili çalışırken, bir logo ihtiyacı gördüğünü dile getirerek, “Keşan İdmanyurdu’nu temsil eden sade ve şık bir logo tasarlamak istedim. Umarım yeni logo takıma şampiyonluk getirir. Keşan İdmanyurdu camiasına yeni sezonda başarılar dilerim” diye konuştu.