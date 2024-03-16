Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkkuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret ederek doktor ve çalışanlara çiçek takdim etti. Ziyaretlerde doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nın kutlanarak ve iyi dilekler iletildi.

Ziayretlerde ayrıca , “14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü kutlarız." ifadelerine yer verildi.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının, zorlu koşullarda büyük bir özveriyle çalıştıkları ve insan hayatını kurtarmak için mücadele ettikleri vurgulanarak, onların fedakarlıkları ve emekleri için minnettar oldukları belirtilerek, sağlık çalışanlarına mutlu ve sağlıklı bir yaşam dilenildi.