Keşan Kent Konseyi Meclis seçimleri Konsey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni seçilen kent konseyin tüzük gereği seçim sonrası ilk bir ayda tamamlanması gereken meclis seçimleri ilan edilen tarihlerde konsey toplantı salonunda yapıldı.
Keşan Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada Kent Konseyi Meclislerine seçilenler şöyle;
02.07.2024
Kent Çevre ve Ekoloji meclisi
Cevdet Karagöz (Başkan ), Ali Gülmez, Hasan Karagöz, Pınar Şemen ve Esin Tezelli
Kadın Meclisi
Saliha Kafalı (Başkan), Alev Kolbaş, Fatma Sezginer, Derya Aktan ve Sevgi Özgünay
03.07.2024
Engelliler Meclisi
Sedat Aydemir (Başkan), Birsen Akıncı, Sema Gökçe Fatma Öz ve Ramiz Mede
Gençlik Meclisi
Orkun Özkaya (Başkan), Mertcan Yıldız, Ece Gülay, Mahir Kılıç ve Uğur Deniz Aydemir
Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Kent Konseyi meclislerine katılan ve meclislerini oluşturan başkan ve yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi.