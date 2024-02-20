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Keşan Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen makam onayı ile özel müze statüsünde resmiyet kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konuyla ilgili olarak Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ve Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Avcı, Keşan Kent Müzesi’nde çalışmaların 2020 yılında başladığını belirterek, “Şu anda son düzlükteyiz. Teşhir tanzim ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. Keşan Kent Müzesi, 18 Mart’ta açılıyor. 4 yıldır Keşan Kent Müzesi olarak çok etkinlik ve çalışma yaptık. Artık resmi bir müze olduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Ocak ayında yaptığımız başvuruya 2 hafta gibi kısa bir sürede geri döndü. Keşan Belediyesi’ne bağlı Özel Keşan Kent Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış olduk. Bu şu demek, artık biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel bir müzeyiz. Bir envanter defterimiz olacak ve Edirne Müzesi bizi her yıl denetleyecek. Artık Kültür Bakanlığı verilerinin içine girmiş olacağız.” dedi.

“CİDDİ BİR MÜZE ANLATIMI TASARLADIK”

Kent Müzesi’nde devam eden çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade eden Aslı Avcı, şunları söyledi: “Şu anda bahçede yapılan çalışmalar daha net gözüküyor. İçeride de hem alt katta hem de üst katta gerçekten ciddi bir müze anlatımı tasarladık. Üst kat ve alt kat iki farklı müze haline geldi. Tek müze tasarladık iki müze çıkarttık. Alt kat, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin olduğu bir çarşı oluyor. Üst katta da Keşan’ın bir kronolojisi olacak. Keşan’da neler olmuş? Basın tarihi, eğitim tarihi, gelenek ve görenekler, mutfak kültürü, göç gibi konular işlenecek. Çanakkale Savaşı’ndan bir kesit sunan odamız olacak. Orada Çanakkale ile Keşan’ın, binamızın bağını anlatacağız. Çalışmalar son hız devam ediyor. 18 Mart’ta tüm Keşan’ın davetli olduğu görkemli bir açılışla müzemizi vatandaşımızla kavuşturacağız.”