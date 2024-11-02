Edirne'de Keşan Kent Konseyi, Kocahıdır Köyü'nde yapılması planlanan GES Projesi Halkın Katılımı Toplantısı’nda köy halkımızın yanında yer alarak, mera alanına yapılmak istenen projenin iptal edilmesi adına köylülerimizin yanında yer alarak destek oldu. 344 itiraz dilekçesi yetkililere teslim edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Kocahıdır Köyü sakinleri GES projesine itiraz ederek tepki gösterdi.

Kocahıdır Köyü'nde gerçekleştirilen toplantıya Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Kent Çevre Ve Ekoloji Meclisi Başkanı Cevdet Karagöz ve Kent Çevre Ekoloji Meclisi Üyesi Hasan Karagöz katıldı. Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ÇED ve Çevre izinleri Şube Müdürü Sezen Dursun tarafından açılışı yapılan toplantıya; DSi Adına Ziraat Mühendisi Ahmet Demir, Edirne İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, Ecowind 2 A.Ş yetkilileri, Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak ve Köy azaları ile Köy halkı katılım sağladı.

Şube Müdürü Sezen Dursun’un açılış konuşmasının ardından projeyi yapacak olan şirket yetkilileri proje ve projenin yapımıyla ilgili bilgilerin sunumunu köy halkına gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı ve Kent Çevre Ekoloji Meclisi Üyesi Hasan Karagöz Proje ile ilgili sorunları yapacağı tahribatları ve projenin neden Kocahıdır Köyü merasına yapılmaması gerektiğine dair görüşlerini aktardıkları kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Özdağlı ve Karagöz konuşmalarında şirket yetkililerine projenin yapılması ve uygulaması ile ilgili sorular yönelttiler. Şirket yetkililerinin ilgili sorulara yaptığı açıklamalar toplantıya katılan köy halkı tarafından tatmin edici bulunmazken aynı zamanda büyük eleştiri aldı.

Toplantıda söz alan Köy Muhtarı Sezgin Alyanak,; köylerinin merasında böyle bir projenin yapılmasından dolayı yaşayacakları sıkıntıları ve zararları dile getirerek, köylerinde geçimini hayvancılıkla ve tarımla sağlayan köy halkına maddi manevi büyük zararlar vereceğini vurguladı. Köylerinin zaten büyük oranda göç verdiğini ve köy merasına bu şekilde el konulmasının köylerini bitme noktasına getireceğini ifade eden Muhtar Alyanak; köy halkının merasında bu projeyi istemediklerini ve 344 adet itiraz dilekçesi topladıklarını beyan ederek ilgili kurumların projeye red vermesi çağrısında bulundu.

Toplantıyı yöneten Edirne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ÇED ve Çevre izinleri Şube Müdürü Sezen Dursun sonrasında köy halkına söz vererek görüşlerini dile getirmesini istedi. Toplantıda çok sayıda Kocahıdırlı vatandaş projeyi istemediklerini vurguladı. Vatandaşlar, projenin gerçekleşmesi halinde gelir ve hak kaybına uğrayacaklarını projenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalar ardından Köy Muhtarı Sezgin Alyanak 344 adet itiraz dilekçesini yetkililere teslim etti.