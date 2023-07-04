Edirne'nin Keşan ilçesinde Kurban Bayramı boyunca Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi'nde toplam 482 adet kurban kesimi gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmesi'nde 301 büyükbaş, 181 küçükbaş olmak üzere toplam 482 kurban kesiminin gerçekleştirildiği açıklandı.

Bayramın ilk günü, sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar hem büyük hem de küçükbaş hayvanlarını sıra tartışmasına mahal bırakılmadan kestirdi.

Vatandaşlar, bu yılki uygulamadan ötürü Keşan Ticaret Borsası'na teşekkür etti. İlk günkü kesimleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz yerinde inceledi.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz’dan edinilen bilgiye göre 4 günlük Kurban Bayramı süresince mezbahada 301 adet büyükbaş, 181 adet ise küçükbaş kurbanlık kesildi.

2022 yılına göre büyükbaş kurbanlık kesiminde azalma olurken, küçükbaş kurbanlıkta ise artış olduğu da açıklandı.