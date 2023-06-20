Keşan Motosiklet Kulübü üyeleri, geçtiğimiz hafta sonu Erdek Motosiklet Grubu’nun organize ettiği 2. Erdek Motofes’te katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bu yıl ikincisi yapılan Erdek Motosiklet Festivali’nde kötü havaya rağmen yüzlerce motosikletli, Turanköy’e gitti.

Özgürlüğün maviliklerle buluştuğu yer adı verilen Turanköy’de, ülkenin farklı yerlerinden gelen motosiklet tutkunları 3 gün bölgenin tüm güzelliklerini tanıma fırsatını buldu. Yeşil ve mavinin kucaklaştığı köy festival süresince konserler, oyunlar, yarışlar ve motosiklet gösterileri ile doyasıya bir şenlik yaşadı.

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç, festival ile ilgili yaptığı açıklamada; “Motosiklet kullanımının yoğun olduğu bu mevsimde ülkemizin farklı bölgelerinde birçok organizasyon planı yapıldı. Kulüp olarak biz de ilçemizi ve kulübümüzü tanıtmak için fırsat buldukça bu festivallerde yerimizi almaya çalışıyoruz. Farklı bölgeleri tanımak, yeni dostluk köprüleri oluşturmak ve motosiklet festivallerinin kattığı değerleri öğrenmek adına çok faydalı oluyor. Yakın zamanda biz de bölgemizi tanıtmak adına böyle bir festival ile motosiklet tutkunlarını Keşan'da misafir etmek için ön çalışmalara başladık, umarız bunu gerçekleştiririz. Bu hafta sonu yine harika bir motosiklet etkinliğinin içinde olduk. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde önder olan başta Erdek Motosiklet Grubu Başkanı Nihat Üner olmak üzere emeği geçen tüm grup üyelerine ve motosiklet sevdalılarına Keşan Motosiklet Kulübümüz adına içten teşekkürlerimizi sunarız. Kazasız, sorunsuz bir sezon olması dileği ile bundan sonraki etkinliklerde kimsenin tekerine taş değmesin. Aklımız yolda, kaskımız başımızda olsun” diye konuştu.