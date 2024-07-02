27-30 Haziran 2024 tarihlerinde Kapıdağ Yarımadası Turanköy’de yapılan 3.NGK Erdek Motofeste katılan Keşan Motosiklet Kulübü üyeleri döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ülkenin her yerinden ve yurtdışından binlerce motosiklet tutkununun katıldığı motofest oldukça coşkulu geçti. Üç gün boyunca her gece tanınmış sanatçı ve grupların sahne aldığı festivalde coşkuyla eğlenen motosikletçiler gündüz de Marmara denizinin sularında kulaç atıp güneşin tadını çıkardı. Festival ile ilgili Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç şu açıklamalarda bulundu:

“3.NGK Erdek Motofeste katılmaktan büyük mutluluk duyduk. Geçen yıl da katıldığımız Erdek motosiklet festivali yoğun yağış ve fena hava şartları dolayısıyla bu yıl olduğu kadar kalabalık ve çoşkulu olmamıştı. Fakat bu yıl kamp alanına sığmayan ve dışarılara kadar taşan muhteşem bir katılım ile karşılaştık. Biz de yakın bölgemizde yapılan bu festivali en güzel şekilde değerlendirmek için festival etkinliklerinin yanında Kapıdağ yarımadasının tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatını yakaladık. Gün içinde yarımadanın en bakir ve berrak koylarına motorlarımızı sürdük. Ballıpınar şelalesinin soğuk sularında yüzdük. Kapıdağın muhteşem doğal güzelliklerinin yanında ormanın kalbinde tarihi bir miras olan Kirazlı Manastırını ziyaret ettik. Kyzikos antik kenti ve Hadrian tapınağı kalıntılarında muhteşem eserleri gezerken insan eli ile işlenen olağanüstü mermer ve sütunları hayranlıkla zihnimize kazıdık. Ballıpınar köyünde bir köy düğününe katıldık, lezzetli düğün yemeklerinin tadına baktık, adettir diyerek motosikletlerimizle gelin arabasının önünü kestik, kulübümüz adına takımızı taktık. Yani biz Haziran ayının son günlerinde yapılan bu muhteşem etkinlikle Temmuz ayına çok güzel bir geçiş yaptık. Ayrıca geçen yıl yaptığımız Keşan Motofesti bu yıl ne zaman yapıyorsunuz soruları ve bizim festivalde gösterilen misafirperverlik, samimiyet ve ilgiden övgüyle bahsedilmesi bizleri oldukça gururlandırdı.

Başta Erdek Motosiklet Grubu Derneği Başkanı Nihat Üner olmak üzere, dernek üyelerine, sponsorlara, emeği geçenlere ve uzak diyarlardan motosikletlerine atlayıp yollara düşen vefakâr motosiklet tutkunlarına Keşan Motosiklet Kulübümüz adına en kalbi duygularla teşekkür ederiz.”