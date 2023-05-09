Kısa süre önce kurulan Keşan Motosiklet Kulübü sezonun ilk toplu faaliyetini gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kuruluşu henüz iki ayı bulmazken sayıları hızla artan motosiklet kulübü Keşan'ın böyle bir oluşumuna da ne kadar ihtiyaç olduğunu da gözler önüne serdi.

Keşan ve İpsalalı motosikletçileri bir araya getiren kulüp bu hafta sonu da ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Kulüp 20 kişilik bir ekiple motorlarını Çanakkale'nin maviliklerine sürdü.

Çanakkale Free Riders Motosiklet Kulübü bu hafta, sonu ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve sezon boyu yollarda olacak motordaşlarımız için pilav ve mevlüt etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinliğe katılan kulüp üyeleri mevlüt sonunda da Çanakkale'de bir gezi yaparak kazasız sorunsuz Keşan'a döndüler.

Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Önder Kılıç, "Komşu ilçemiz İpsala'lı motosiklet gönüllüleri ile ilçemiz motosikletçileri ile oluşturduğumuz bu oluşum çok faydalı oldu. Böyle bir kulübe bölgemizde ne kadar çok ihtiyaç olduğunu gördük. Bu hafta sonu da ilk toplu etkinliğimizi yaptık. Uyumlu ve disiplinli bir sürüşle gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılan ve bizimle sürüş yapan tüm kulüp üyelerimize teşekkür ederim. Ayrıca çok anlamlı ve duyarlı bir etkinlikle bizler bir araya getiren Çanakkale Free Riders Motosiklet Kulübü başkan ve üyelerine ve bizlere her konuda destek veren ilçemizin inşaat ve yapı malzemeleri konusunda öncü firması Gülenyüz Yapı Malzemeleri firma ve temsilcilerine yürekten teşekkür ederiz" dedi.