Edirne'ye bağlı Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, Fitre ve Zekât konusunda bilgi verdi.Edirne'ye bağlı Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, fitrenin ramazan ayına mahsus bir ibadet olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl fitre miktarını ramazan ayı öncesi 70 TL olarak açıkladığını hatırlatan Yiğit, "Zekât ise, senenin her ayında verilebilir. Fidye ise Ramazan ayında hastalık dolayısıyla orucunu tutamayan kardeşlerimizin fitre miktarı üzerinden Ramazan günleri ile çarparak toptan 30 gün veya 29 gün olarak verilir. Bu yıl ramazan ayı 29 gündür. Zekât ve Fitre mali bir ibadettir.

Gelir seviyesi iyi derecede olan Müslümanların asıl ihtiyaçları dışında malından %2.5 oranında zekat verir. Öşür de bir zekât çeşididir ve toprak mahsullerinden (Buğday, arpa, ayçiçeği, pirinç vb.)ürünlerden 1/10 oranında verilir. Zenginlik ölçüsü bugünkü duruma göre 80.18.gr altın üzerinden hesaplanır. Toplamda 93 bin 810.TL değerindeki bu miktar altın fiyatlarına göre değişir. En az bu miktarda parası olan kişi yüzde iki buçuk üzerinden 2 bin 350 lira zekât vermesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı il ve ilçe şubeleri bu yıl vatandaşlarımızdan gelen zekâtların tamamını deprem bölgesine yönlendirmektedir. Bizler de ilçe Müftülüğümüze gelen 300 bin TL üzerindeki zekâtı Keşan olarak deprem bölgesine gönderdik" dedi.