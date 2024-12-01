Edirne'nin Keşan ilçesinde Belkoop’a yakın bir bölgede yapılan ağaç katliamı büyük üzüntü ile karşılandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Keşan'da Belkoop'a yakın bölgede spor yapmaya giden bir Belkoop sakini tarafından fark edildi.

Sarıkız Çeşmesi’nin üstündeki ormanlık alanda yüzlerce ağacın kesildiğini görmesi ile ağaç katliamı gündeme geldi. Söz konusu alanda daha önce de ağaçların kesilmesi ile taş ocağı yapıldığı ve Keşanlıların tepkileri ve duyarlılığı ile taş ocağı ruhsatı İl Özel İdaresi tarafından iptal ettirildiğini hatırlattı.

Mahalle sakini, kimin tarafından ve ne için kesildiğini bilmediği alanın Keşan Orman İşletmesi Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olduğunu öne sürdü.

Şu ana kadar Orman İşletme Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılmadığını belirten mahalle sakini, "Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, gerçekleşen orman yangınları ve Kazdağları’ndaki ağaç kesme olayı acaba Keşan’a da mı geldi? Sazlıdere FSRU Limanı yapımı öncesi yaşanan ağaç katliamı bugünlerde de Keşan’da maalesef yaşanıyor. Bu ağaç katliamı yaşanırken belki de haberleri olmayan çevre dernekleri ve siyasi partiler, bu haberin basında yer almasından sonra bir tepki verecekler mi? Bunu da merak ediyoruz!" dedi.